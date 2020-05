Nowy cykl fantasy Naomi Novik doczeka się ekranizacji

Poczytna autorka powieści fantasy Naomi Novik we wrześniu będzie miała na rynku nową książkę - "A Deadly Education", pierwszy tom cyklu "Scholomance". Seria już zainteresowała Hollywood. Po zaciętej walce prawa do jej ekranizacji kupiły studia Universal Pictures i Mandeville Films.Scholomance to nazwa niezwykłej szkoły dla wyjątkowych dzieci uzdolnionych magicznie. Nie ma w niej nauczycieli, ferii i wakacji. Zasady zachowania są zaskakująco proste: nie chodzić samotnie po korytarzach i strzec się potworów czyhających w mrocznych zakamarkach szkoły. Uczniowie mogą opuścić przybytek tylko w przypadku zakończonej sukcesem nauki. Porażka oznacza śmierć.Główną bohaterką jest El, młoda dziewczyna, która zostaje przyjęta do szkoły. Posiada ona potężną moc, która równa góry i zabija miliony. Bez problemów poradziłaby sobie z wyzwaniami stawianymi przez szkołę. Jest tylko jedno "ale": musiałaby skorzystać ze swojej mocy, co mogłoby zabić wszystkich uczniów...Projekt na razie nie ma scenarzysty.