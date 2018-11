Nowy numer "Ekranów" już 29 listopada

Edukacja filmowa jeszcze nigdy nie była tak wszechobecna i różnorodna, rozwijana zarówno w oddolnych inicjatywach, jak i dofinansowywanych przez państwo działaniach. W najnowszym wydaniupiszemy o edukacji, gdyż wierzymy w jej wagę, ale też dostrzegamy wyzwania stojące przed edukatorami i różnorodne dyskursy oraz interesy, w które uwikłane jest kształcenie filmowe.Klasyczne już rozróżnienie mówi o trzech rodzajach kształcenia audiowizualnych kompetencji, które znalazły swoje odzwierciedlenie także w niniejszym numerze "Ekranów" – edukacji do filmu, edukacji poprzez film, a także edukacji o filmie. Ich dopełnieniem jest oczywiście uniwersytecka edukacja filmoznawcza – to jednak osobny i ważny dla nas temat, który już w przyszłości będziemy chcieli podjąć niezależnie od opisywanych w tym numerze zjawisk i procesów.Edukacja stanowi jeden z filarów szeroko pojętej kultury filmowej. Drugim z nich – przynajmniej w warunkach europejskich – jest państwowe prawodawstwo wspierające produkcję audiowizualną. W tym względzie ostatnie tygodnie przyniosły prawdziwą rewolucję w polskiej kinematografii, jaką jest uchwalona w pierwszej połowie listopada ustawa umożliwiająca zwrot części poniesionych kosztów działającym w Polsce producentom. By tak ważna zmiana nie przeszła niezauważona, nie tylko przybliżamy ją za pomocą pogłębionego artykułu pióra Marcina Adamczaka, ale także dzięki korespondencji z badaczami ze stosujących podobne rozwiązania Węgier i Czech oraz rozmowie z wiceministrem kultury i dziedzictwa narodowego Pawłem Lewandowskim.| Michał Pabiś-Orzeszyna| Anna Równy| Redakcja "Ekranów"| Małgorzata Steciak| Justyna Hanna Budzik| Kaja Łuczyńska| Miłosz Stelmach| Rafał Syska| Marta Maciejewska| Paweł Biliński| Adam Kruk| Barbara Szczekała| Magdalena Bartczak| Kamil Kalbarczyk| Michał Lesiak| Joanna Łuniewicz| Marcin Adamczak| Rafał Syska| Grzegorz Fortuna Jr.| Małgorzata Radkiewicz| Piotr Śmiałowski| Marta Stańczyk| Rafał Syska| Joanna Łuniewicz| Maks Bereski