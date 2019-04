Nowy rekord "Gry o tron"

3 2 1



HBO chwali się nowym rekordem oglądalności serialu. Pierwszy odcinek ostatniego sezonu obejrzało bowiem w telewizji i usługach streamowych stacji 17,4 mln Amerykanów. Poprzedni rekord należał do finałowego odcinka siódmego sezonu i wynosił 16,9 mln widzów.Oczywiście są to wyniki wyłącznie z oglądania odcinka w momencie jego premiery w telewizji. Łączna widownia powinna się podwoić. Tak przynajmniej sugerują dane z lat poprzednich. Średnia oglądalność odcinków siódmego sezonu wynosiła bowiem 32,8 mln widzów.HBO podało również, że zdecydowanie wzrosła widownia serialu w usługach streamingowych stacji (HBO GO i HBO NOW). I to zapewne dlatego nie udało się pobić rekordu oglądalnościw telewizji. Pierwszy odcinek ósmego sezonu w sposób tradycyjny obejrzało 11,8 mln Amerykanów, podczas gdy finał siódmego sezonu 12,1 mln.