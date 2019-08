OSCARY 2020: Zdobywca Złotej Palmy kandydatem Korei Pd.

Korea Południowa i Panama to kolejne kraje, które formalnie włączyły się do rywalizacji o Oscara dla najlepszego międzynarodowego filmu. W ten sposób liczba kandydatów zwiększyła się do siedmiu.Korea Południowa wyśle do Hollywood swój najważniejszy tegoroczny film (przynajmniej na arenie międzynarodowej), czyli, zdobywcę Złotej Palmy . Jest to drugie dzieło Bonga Joon-ho , które stara się o oscarową statuetkę. Dziesięć lat temu zgłoszona została jegoKorea Południowa jednak do dziś nie doczekała się nawet nominacji. Najbliżej tego była podczas ostatniej edycji Oscarów , kiedy toznalazły się na skróconej liście do nominacji.Siódmym krajem, który dołączył do oscarowego wyścigu, jest Panama. Kraj ten reprezentować będzie, który wszedł do kin w ubiegłym tygodniu.Panama od pięciu lat stara się o nominację. Póki co bezskutecznie.Kraje mają czas do 1 października, by zgłosić swoich kandydatów do Oscara. Do tej pory zrobiły to:Algieria:Gruzja:Iran:Kambodża:Korea Południowa:Panama:Szwajcaria: