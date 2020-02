Mark Ruffalo gwiazdą serialowego "Parasite"?

Getty Images © Craig Sjodin



Jak informuje serwis Collider, Mark Ruffalo ) jest kandydatem do zagrania głównej roli w miniserialu HBO opartym na tegorocznym zwycięzcy Oscarów -Reżyser oryginału Bong Joon ho wyprodukuje show do spółki z Adamem McKayem ). W rozmowie z dziennikarką The Wrap Koreańczyk mówił:PodobnoBong miał już okazję rozmawiać z Ruffalo . W trakcie spotkania aktor wyraził chęć występu w serialu. Oficjalne negocjacje z HBO jeszcze się jednak nie zaczęły.to historia ubogiej rodziny Kimów. Jej życie zaczyna zmieniać się na lepsze od czasu, gdy starszy syn zostaje zatrudniony przez bardzo zamożną rodzinę jako korepetytor. Gdy wydaje się, że członkom familii nareszcie zaczyna się układać, dochodzi do odkrycia, które może zniszczyć ich plany na przyszłość.Dreszczowiec zaczął swój triumfalny marsz przez kina od zdobycia Złotej Palmy w Cannes. W nocy z niedzieli na poniedziałekzgarnął cztery Oscary: dla najlepszego filmu, filmu międzynarodowego, za scenariusz oryginalny oraz reżyserię.