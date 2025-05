Filmweb zaprasza na pokaz "Matriksa"! Już 28 maja w kinie Iluzjon

Pokaz odbędzie sięPoprzedzi go prelekcja redaktora naczelnego Filmwebu, Łukasza Muszyńskiego. Na gości będą również czekaćNormalny bilet kosztuje 25, a ulgowy - 20 złotych. Możecie je nabyć, klikającTematem przewodnim pierwszego pokazu będzie rok 1999 - bez wątpienia jeden z ważniejszych w historii X Muzy. Na ekrany trafił wówczas szereg znakomitych filmów, które nie tylko odniosły sukcesy komercyjne, ale także zyskały status kultowych, zmieniły język filmowy lub zapoczątkowały nowe kierunki w kinie. Matrix " bez wątpienia należy do tego zaszczytnego grona. To ekscytujący remiks chińskiego kina kopanego, amerykańskiego kina strzelanego i japońskiego anime, przyprawiony dawką klasyki SF i filozofii. Bez wątpienia jeden z najbardziej wpływowych filmów w historii X Muzy, a zarazem doskonały przykład na to, jak wykorzystać efekty specjalne do opowiedzenia zajmującej historii. W tym przypadku: opowieści o hakerze Neo, który dowiaduje się od tajemniczych rebeliantów, że świat, który zna, jest tylko iluzją. " Matrix " starzeje się jak wino - cały czas wygląda obłędnie, a przy tym jego przesłanie wydaje się dziś jeszcze bardziej aktualne niż w dniu premiery w 1999 roku.Pokazy z seriibędą odbywały się regularnie. Za każdym razem to Wy będziecie decydować o tym, jaki film zostanie wyświetlony w Iluzjonie w ramach cyklu. Wystarczy, że weźmiecie udział w naszej ankiecie i zagłosujecie na jeden z tytułów zaproponowanych przez redakcję Filmwebu.