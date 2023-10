Co obejrzeć w TV? Najlepsze filmy na koniec października

Sylwester w Las Vegas. Wiruje ruletka, w ruch idą karty i automaty do gry, strzelają korki od szampana. Gdy zabawa sięga zenitu, gasną światła. Wymarzony moment, by skraść całusa lub żeton za 25 dolarów. Ale dla Danny'ego Oceana ( Frank Sinatra ) i jego 10 wspólników to doskonała okazja, by ukraść miliony. W filmie " Ocean's 11 " Sinatra i jego kumple - Dean Martin Joey Bishop i inni - grają dawnych kolegów z wojska, którzy ponownie wkraczają do akcji, by zdobyć łup o jakim nikomu się dotąd nie śniło. Odcinając dopływ prądu, znajdują drogę do skarbca w pięciu wielkich kasynach i okradają je w mgnienu oka. Cała akcja wymaga starannego planowania, perfekcyjnego wykonania, stalowych nerwów i odrobiny szczęścia.Warner TV: 14 października – 13:40, 18 października – 19:25