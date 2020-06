OSCARY 2021: Znamy datę ceremonii

Poznaliśmy datę 93. ceremonii wręczenia Oscarów . I zgodnie z przewidywaniami, będzie to najpóźniejsza data w historii tych nagród. Zwycięzców poznamy dopiero 25 kwietnia 2021 roku.Początkowo, Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej zaplanowała ceremonię na 28 lutego 2021. Jednak z uwagi na pandemię koronawirusa i zaburzenie cyklu promocyjno-dystrybucyjnego konieczne było jej przesunięcie. Do tej pory rekordem była data 18 kwietnia - właśnie tego dnia 1966 roku transmitowano pierwszą galę w kolorze, a ze statuetką za najlepszy film wrócili do domów producenci " Dźwięków muzyki ".Oznacza to również, że przedłużony zostanie czas na zgłaszanie filmów do oscarowej rywalizacji. Produkcje walczące o nagrodę Akademii muszą mieć oficjalną premierę w kinach pomiędzy 1 stycznia 2020 i 28 lutego 2021. A oto skrócony kalendarz oscarowych wydarzeń:1-5 lutego 2021 - wstępne głosowanie9 lutego - oscarowe shortlisty5-10 marca - wybór nominowanych15 marca - OGŁOSZENIE NOMINACJI OSCAROWYCH15-20 kwietnia - ostatecznie głosowanie na zwycięzców25 kwietnia - CEREMONIA OSCAROWACeremonia tradycyjnie odbędzie się w Dolby Theatre w Hollywood & Highland Center. Prawa do transmisji posiada telewizja ABC.