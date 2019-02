Octavia Spencer stanie do walki z "Wiedźmami"

Getty Images © Matt Winkelmeyer



Laureatka Oscara Octavia Spencer ) oraz debiutanci Jahzir Bruno i Codie-Lei Eastick dołączyli do obsady filmu fantasyTo ekranizacja słynnej książki dla dzieci Roalda Dahla . Autorem scenariusza, reżyserem i producentem filmu jest Robert Zemeckis . Stanowiska producentów piastują także Alfonso Cuaron Akcjabędzie rozgrywać się pod koniec lat 60. Po śmierci rodziców mały czarnoskóry chłopiec (Bruno) trafia pod opiekę kochającej i zadziornej babci (Spencer), która za młodu przeżyła przerażające spotkanie z wiedźmami. Kiedy kobieta uświadamia sobie, że czarownice wróciły, ucieka wraz z chłopcem do najbardziej ekskluzywnego kurortu na amerykańskim Południu. Niestety, okazuje się, że bohaterowie trafiają prosto do gniazda wiedźm. Przewodzi im Najwyższa Czarownica (Anne Hathaway), która zamierza zmienić wszystkie dzieci w myszy - zaczynając od małego chłopca.To już druga ekranizacja dzieła Dahla.wyreżyserowana przez Nicolasa Roega trafiła do kin w 1990 roku.