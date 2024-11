Zemeckis potwierdza: Disney nie chce sequela "Królika Rogera"

Dlaczego Zemeckis nie chce nakręcić kontynuacji "Kto wrobił Królika Rogera"?

Zobacz program "Na skróty", w którym przybliżamy fenomen filmu "Kto wrobił Królika Rogera"

Dla fanów oryginalnego filmu może to być łamiąca serce wiadomość, zważywszy na fakt, że scenariusz drugiej części przygód " Królika Rogera " jest już gotowy od jakiegoś czasu. Napisał go wspólnie duet Peter S. Seaman Jeffrey Price , a więc autorzy orygialnego filmu. Jeszcze w 2016 roku reżyser opowiadał o planach na realizację filmu, wskazując, że będzie to "bardziej kontynuacja niż sequel", w którym kultowi bohaterowie zmienią też filmowy gatunek wokół siebie - z klasycznego kina noir mieli przeskoczyć w kolorowe lata 50. Teraz, po prawie 10 latach od tamtej wiadomości, Zemeckis ogłasza, że "niezależnie od faktu, że scenariusz jest znakomity - film nigdy nie ujrzy światła dziennego".- powiedział Zemeckis w podcaście Happy Sad Confused.Przypomnijmy, że w oryginalnym " Kto wrobił Królika Rogera " (jak wskazuje sam tytuł) gamoniowaty gryzoń zostaje niesłusznie oskarżony o morderstwo szefa studia filmowego "Maroon Cartoons". Jego motywem miałaby być zemsta na producencie, który romansował z jego żoną Jessicą. Rysunkowa postać partnerki tytułowego bohatera, którą dubbinguje Kathleen Turner , to ociekająca seksapilem postać z zaburzonymi, rozerotyzowanymi proporcjami ciała. Wizja ta, powstała w końcówce lat 80., w opinii Zemeckisa nie miałaby szans zostać zrealizowana współcześnie. Jest to wypadkowa zarówno nowej polityki Disneya, co i zmiany społecznej wrażliwości, która nastąpiła przez ostatnie trzy i pół dekady. Zemeckis dodał też, że oryginalny film, powstały w 1988 roku, tworzony był w momencie, gdy Disney przechodził proces wymyślania swojej strategii na nowo: