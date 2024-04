Octavia Spencer dołącza do Rose Byrne w filmie o bezdomnej kobiecie

"Two" z Rose Byrne i Demi Lovato – o czym opowie?

Octavia Spencer – najważniejsze role

Zwiastun filmu "Służące" z Octavią Spencer

Fabuła filmu "Two" oparta jest na prawdziwej historii Amandy Ogle, która została doprowadzona do bezdomności przez firmę holowniczą po wystawieniu jej rachunku na ponad 20 tysięcy dolarów. Ona również pełni przy filmie funkcję producentki.Scenariusz napisali Jonathan Keasey Poza statuetką za "Służące" Spencer została doceniona przez Amerykańską Akademię nominacjami za " Kształt wody " oraz " Ukryte działania ". Do jej najważniejszych ról zaliczają się też udział w serialu " Własnymi rękoma: Historia Madam C.J. Walker " oraz m.in. występ w " Thunder Force ".Aktualnie można ją oglądać w trzecim sezonie serialu " Truth Be Told ".