Odświeżony "Alan Wake" powraca, tym razem również na PlayStation

Zwiastun wersji na Xbox 360

Remedy Entertainment ogłosiło dziś, że jesienią tego roku zagramy w remaster " Alana Wake'a ", jednej z ich najlepszych gier, która do tej pory dostępna była tylko na PC oraz Xboksie 360. Odświeżona edycja zostanie wydana przez Epic Games Publishing i zadebiutuje na PC (Epic Games Store), Xbox One, Xbox Series X|S oraz na PlayStation 4 i PlayStation 5.Sam Lake w liście opublikowanym na blogu The Sudden Stop ogłosił, że odświeżona edycja będzie miała dokładnie tą samą zawartość i historię co oryginalna gra, a zmianie ulegną model głównego bohatera oraz ogólna oprawa graficzna. Tytuł ma też w jakiś sposób wykorzystać technologie wspierane przez konsole nowej generacji, a my po cichu liczymy na implementację Ray Tracingu - świetnie sprawdził się przecież w poprzedniej grze Remedy, " Control ".Więcej informacji o grze mamy poznać na dniach, tak jak i samą datę premiery. Nie wiadomo też na tę chwilę, czy w grze znajdą się obydwa wydane dodatki czy trzeba będzie je dodatkowo dokupić.