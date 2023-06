Wyciekły gry PlayStation Plus na Lipiec!

"Call of Duty Black Ops Cold War" PS5 | PS4

"Endling: Extinction is Forever" PS5 | PS4

"Alan Wake: Remastered" PS5 | PS4

"Black Ops Cold War", czyli bezpośrednia kontynuacja "Call of Duty: Black Ops", rzuci cię w sam środek dynamicznego zimnowojennego konfliktu z początku lat 80. Podczas porywającej kampanii dla jednego gracza staniesz twarzą w twarz z historycznymi postaciami i trudną prawdą, walcząc w kultowych lokacjach, takich jak Berlin Wschodni, Wietnam, Turcja czy główna siedziba KGB.Przeżyj świat spustoszony przez ludzkość oczami ostatniego lisa na Ziemi w tej ekologicznej przygodzie.Odkryj niszczycielską siłę ludzkiej rasy, która każdego dnia psuje, zanieczyszcza i eksploatuje najcenniejsze i najcenniejsze zasoby środowiska naturalnego.Eksploruj różne trójwymiarowe obszary przewijania w bok i broń swoich małych futrzaków, karm je, obserwuj, jak dorastają, zauważaj ich wyjątkowe osobowości i lęki, a co najważniejsze, pomóż im przetrwać.Użyj osłony nocy, aby ukradkiem skierować swój śmieci w bezpieczniejsze miejsce. Spędź dzień odpoczywając w zaimprowizowanym schronie i dokładnie zaplanuj swój następny ruch, ponieważ może to być ostatni dla ciebie i twoich młodych.Kiedy żona bestsellerowego pisarza Alana Wake znika bez śladu podczas ich wspólnych wakacji, odnajduje on pojedyncze karty swojego thrillera, którego pisania nie pamięta. Poruszając się nocą po Bright Falls, utraciwszy niemal zdrowy rozsądek, Alan Wake musi stawić się do walki, aby rozwiązać zagadkę i uratować swoją ukochaną.Alan Wake to zarówno gra akcji, jak i psychologiczny thriller. Historia jest przedstawiona w stylu współczesnych seriali telewizyjnych, jest produktem firmy Remedy, wprowadzeniem do większej historii i początkiem nadchodzących kontynuacji. W miarę jak gracz będzie zagłębiał się w tą tajemniczą historię, na bieżąco odkryte zostaną przed nim wielkie zagadki, doświadczy niespodziewanych zwrotów akcji oraz przeżyje wielką przygodę. Tylko poprzez opanowanie sztuki walki przy użyciu światła, gracz będzie mógł przeciwstawić się wszechogarniającej ciemności, panującej w Bright Falls.Alan Wake to psychologiczny thriller, który swoją strukturą przypomina grę akcji. A jeśli dodamy do tego ciężką atmosferę, zagmatwaną i wielowarstwową historię oraz niezwykłą intensywność walk, mamy tu do czynienia z niezwykle rozrywkową i oryginalną grą.