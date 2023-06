"Alan Wake II" straszy na nowym zwiastunie!

O czym opowiada Alan Wake II?

Podczas wczorajszego pokazu, na scenie pojawił się Sam Lake , który podzielił się więcej informacji na temat wspomnianej wcześniej agentki, Sagi Anderson. Swoją wypowiedzią stworzył niejako preludium do dłuższego fragmentu rozgrywki, prezentującego Sagę w akcji. Warto zwrócić uwagę na trafność wyboru imienia głównej bohaterki dla gry, której główny wątek skupia się wokół pisarza.Na nagraniu, główna bohaterka przemierza mroczny, deszczowy las, kierując się w stronę opuszczonego sklepu. Tam zostaje zaatakowana przez gigantycznego kultystę ozdobionego motywem jelenia. Oddaje w jego stronę niezliczoną ilość strzałów, zanim przeciwnik pada martwy. Następnie, wraca do wnętrza sklepu i oświetla swoją latarką zamrażarkę. Wewnątrz niej, oprócz serca z wytatuowaną wiadomością, kryje się również zło, które - podobnie jak w pierwszej części gry - można zniszczyć światłem latarki.Alan Wake, zagubiony pisarz uwięziony w koszmarze wykraczającym poza granice naszego świata, tworzy mroczną opowieść, usiłując ukształtować otaczającą go rzeczywistość i wyrwać się ze swojego więzienia. Wbrew czającej się grozie Wake stara się zachować zdrowy rozsądek i pokonać diabła w jego własnej grze. Anderson i Wake to dwójka bohaterów podejmujących dwie desperackie podróże w obrębie dwóch różnych rzeczywistości, zespolona w sposób, którego żadne z nich nie jest w stanie zrozumieć: ich decyzje odzwierciedlają się wzajemnie i wpływają na otaczające ich światy. Podsycany przez opowieść grozy, nadnaturalny mrok nawiedza Bright Falls, korumpując mieszkańców i zagrażając bliskim zarówno Anderson, jak i Wake'a. Światło jest ich bronią i schronieniem przed ciemnością, z którą muszą się zmierzyć. Uwięzieni w złowrogim horrorze, pełnym ofiar i potworów, bohaterowie stają przed pytaniem, czy uda im się zostać bohaterami, których potrzebuje świat?