Serialowa wersja gry "Alan Wake" jednak powstanie

O grze "Alan Wake"

Nie tylko "Alan Wake". Jakie jeszcze gry zmienią się w seriale?

Zwiastun gry "Alan Wake"

Cztery lata temu informowaliśmy, że Peter Calloway (" Legion ") przygotowuje serialową wersję gry " Alan Wake ". Wtedy z projektu nic nie wynikło. Teraz ma się to jednak zmienić. Serialowej adaptacji gry podjęła się bowiem stacja AMCW ten sposób historia " Alana Wake'a " zatoczy koło. Gra była bowiem inspirowana serialami. Sama jej struktura próbowała odtworzyć odcinkowość typową dla produkcji telewizyjnych. W grze pojawiało się też całkiem sporo fragmentów różnych seriali i programów telewizyjnych, które zostały przygotowane specjalnie na potrzeby rozgrywki. Alan Wake " pozwalał graczom wcielić się w postać pisarza, który wraz z żoną wyrusza do spokojnego miasteczka oddalonego od wielkich metropolii. Bohater nie dostanie jednak szansy na relaks i odpoczynek, bowiem jego żona zostaje uprowadzona, a sam pisarz będzie świadkiem potwornych wydarzeń rodem z najgorszych koszmarów.W Hollywood trwa obecnie moda na zmienianie gier w seriale. Niedawno na platformie Paramount+ debiutowało " Halo ". Trwają już też zdjęcia do " The Last of Us ", które powstaje dla HBO.Wśród growych projektów pozostających w planach są: adaptacja " Twisted Metal " dla Peacock", " God of War ", " Fallout " i " Mass Effect " dla Prime Amazonu.