Oficjalnie! "Stellar Blade 2" zapowiedziane

Ta wiadomość chyba nikogo nie zaskoczyła. Shift Up podczas najnowszego sprawozdania finansowego oficjalnie potwierdziła, że gra "Stellar Blade" doczeka się kontynuacji.
Co czeka na fanów "Stellar Blade"?
Jak zapowiada Shift Up, gracze mogą spodziewać się pełnej akcji rozgrywki. Rozbudowany zostanie jednak świat i sam gameplay. Studio chce uczynić z gry rozpoznawalną wśród graczy markę.
"Stellar Blade"
to gra łącząca akcję i RPG. Spustoszona przez dziwne i potężne stworzenia Ziemia została porzucona. Resztki zdziesiątkowanej rasy ludzkiej uciekły do Kolonii w przestrzeni kosmicznej.
Po przylocie z Kolonii EVE, członkini 7. oddziału powietrznodesantowego, przemierza zdewastowane pozostałości naszej planety. Jej cel jest jasny: ocalić ludzkość i odzyskać Ziemię z rąk Naytiba – złowrogiej siły, która ją zniszczyła.
Jednak gdy EVE pokonuje Naytiba jednego za drugim i łączy w całość tajemnice przeszłości leżące w ruinach ludzkiej cywilizacji, zaczyna rozumieć, że jej misja nie jest tak prosta i oczywista. W rzeczywistości prawie nic nie jest tym, czym się wydaje...
Gra debiutowała na PS5 w kwietniu 2024 roku. W czerwcu tego roku pojawiła się na PC, gdzie stała się sporym wydarzeniem. "Stellar Blade 2" ma szansę trafić na rynek w 2027 roku.
Zwiastun gry "Stellar Blade"