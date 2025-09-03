Oficjalnie! "Stellar Blade 2" zapowiedziane

Co czeka na fanów "Stellar Blade"?

Zwiastun gry "Stellar Blade"

Jak zapowiada Shift Up, gracze mogą spodziewać się pełnej akcji rozgrywki. Rozbudowany zostanie jednak świat i sam gameplay. Studio chce uczynić z gry rozpoznawalną wśród graczy markę.to gra łącząca akcję i RPG. Spustoszona przez dziwne i potężne stworzenia Ziemia została porzucona. Resztki zdziesiątkowanej rasy ludzkiej uciekły do Kolonii w przestrzeni kosmicznej.Po przylocie z Kolonii EVE, członkini 7. oddziału powietrznodesantowego, przemierza zdewastowane pozostałości naszej planety. Jej cel jest jasny: ocalić ludzkość i odzyskać Ziemię z rąk Naytiba – złowrogiej siły, która ją zniszczyła.Jednak gdy EVE pokonuje Naytiba jednego za drugim i łączy w całość tajemnice przeszłości leżące w ruinach ludzkiej cywilizacji, zaczyna rozumieć, że jej misja nie jest tak prosta i oczywista. W rzeczywistości prawie nic nie jest tym, czym się wydaje...Gra debiutowała na PS5 w kwietniu 2024 roku. W czerwcu tego roku pojawiła się na PC, gdzie stała się sporym wydarzeniem.