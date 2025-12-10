Johnny Depp przeniesie na ekran kultową rosyjską powieść

Johnny Depp będzie gwiazdą oraz jednym z producentów anglojęzycznej adaptacji legendarnej powieści Michaiła Bułhakowa "Mistrz i Małgorzata". Projekt został ogłoszony w trakcie odbywającego się właśnie w Arabii Saudyjskiej Red Sea Film Festival.
"Mistrz i Małgorzata" i Johnny Depp
Zdjęcia mają rozpocząć się pod koniec 2026 roku. Na razie nie ogłoszono, kto napisze scenariusz i będzie piastował stanowisko reżysera. Przypomnijmy, że w przeszłości "Mistrza i Małgorzatę" próbowali przenieść na ekran po angielsku m.in. Roman Polański
, Federico Fellini
, Terry Gilliam
oraz Baz Luhrmann
. Żadnemu z nich ta sztuka się jednak nie udała.
Wydani w 1966 roku - ponad dwie dekady po śmierci Bułhakowa - "Mistrz i Małgorzata" uważani są za arcydzieło literatury i jedną z ważniejszych książek XX wieku. Oficjalny opis filmu Deppa
głosi: akcja rozgrywa się w Moskwie lat 30., dokąd diabeł powraca ze swoim mówiącym kotem, by siać spustoszenie wśród skorumpowanych mieszkańców, a także w Jerozolimie za czasów Poncjusza Piłata. "Mistrz i Małgorzata" opowiadają fantastyczną, satyryczną historię o miłości, wolności artystycznej i odwiecznej walce dobra ze złem. Trzeci wątek filmu śledzi losy zmagającego się z przeciwnościami losu pisarza i jego ukochanej Małgorzaty, która jest gotowa zrobić wszystko, by ocalić bohatera przed systemem totalitarnym. To, co następuje potem, to równie mroczna co komiczna, niezwykle oryginalna opowieść pełna niewyczerpanej energii, filozoficznej głębi i duchowego buntu. Dzieło, które pozostaje dziś niezwykle aktualne i stanowi ponadczasowe przypomnienie o sile sztuki, która ma kwestionować, objaśniać i trwać. Johnny Depp
to jeden z bardziej kasowych aktorów w historii kina. Filmy z jego udziałem zarobiły w kinach blisko 11 miliardów dolarów. Do najbardziej znanych tytułów w filmografii gwiazdy należą seria "Piraci z Karaibów
", "Edward Nożycoręki
", "Alicja w krainie czarów
", "Charlie i Fabryka Czekolady
", "Donnie Brasco
", "Blow
" oraz "Co gryzie Gilberta Grape'a
". Wkrótce zobaczymy go m.in. w nowej adaptacji "Opowieści wigilijnej" w reżyserii Ti Westa
.
