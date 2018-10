Oglądaj "Zimną wojnę" w player+

3 2 1



to pełna pasji historia miłości kobiety i mężczyzny, którzy poznali się wśród ruin powojennej Polski. Dzieli ich niemal wszystko, a szczególnie pochodzenie i temperament. Od początku wydają się tragicznie niedobrani. Okazuje się jednak, że mimo wszelkich różnic i przeciwności, są na siebie skazani i nie są w stanie się rozstać. Raz po raz rozdziela ich polityka, wady charakteru i nieszczęśliwe zrządzenia losu, podczas gdy zimnowojenna Polska lat pięćdziesiątych, Berlin, Jugosławia i Paryż stanowią tło dla ich historii miłosnej rozgrywającej się w niesprzyjających czasach.jest koprodukcją polsko-brytyjsko-francuską, wyprodukowaną przez pracujące od dawna z reżyserem: Tanyę Segahatchian z Apocalypso Pictures () i Ewę Puszczyńską z firmy Opus Film Piotra Dzięcioła ), a także przez MK Productions z Francji.W rolach głównych zobaczymy Joannę Kulig Agatę Kuleszę oraz Borysa Szyca Paweł Pawlikowski jest reżyserem i autorem scenariusza. Napisał go wraz z nieżyjącym już Januszem Głowackim przy współpracy z Piotrem Borkowskim . Za scenografię do filmu odpowiadają Katarzyna Sobańska Marcel Sławiński . Autorem zdjęć jest Łukasz Żal . Zdjęcia rozpoczęły się w styczniu 2017 i zakończyły na początku sierpnia br. Ekipa kręciła nie tylko w Polsce, ale również Francji i Chorwacji. Polskim producentem filmu jest Ewa Puszczyńska ze studia Opus Film, a dystrybutorem firma KINO ŚWIAT."Zimna wojna to wspaniałe, wyrafinowane kino."Finn Halligan, Screen"Ten film emanuje niesamowitą energią, a Joanna Kulig błyszczy na ekranie. Jej występ jest tak porywający, że może stać się Jeanne Moreau naszych czasów"Nick James, Sight & Sound"Kulig tryska energią niczym młoda Jeanne Moreau. Jest siłą napędową tego filmu"Tim Robey, Telegraph 4"Pawlikowski jest lirycznym, tajemniczym filmowcem o zachwycającej wrażliwości wizualnej"Steve Pond, The Wrap"Muzycznie doniosły i wizualnie porywający film. Epicka historia uwięzienia i ucieczki.Peter Bradshaw, The Guardian