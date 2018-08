Oscary 2019: "Sny wędrownych ptaków", "Donbas" w grze

3 2 1



Trzynastym krajem, który stanął w tym roku do oscarowej rywalizacji w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny, jest Kolumbia. Na reprezentanta wybrany został film otwarcia tegorocznego Quinzaine des Réalisateurs w Cannes Dla Ciro Guerry, współreżysera filmu, jest to już czwarta próba zdobycia Oscara. Najbliżej był trzy lata temu, kiedy to jegozdobyło nominację (jak dotąd jedyną dla Kolumbii).Państwa mają czas do 1 października, by zgłosić swoich kandydatów do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Do tej pory uczyniły to:Belgia:Białoruś:Estonia:Japonia:Kolumbia:Litwa:Rumunia:Słowacja:Szwajcaria:Szwecja:Turcja:Ukraina:Wenezuela:Wielka Brytania: