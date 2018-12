PREMIERA: Oto oscarowy rywal "Romy" i "Zimnej wojny"

3 2 1



Jednym z dziewięciu tytułów, które pozostały w rywalizacji o Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego są. Obraz 18 stycznia trafi do kin w całej Polsce. Z tej okazji mamy dla Was premierę polskiego zwiastuna.Klip znajdziecie poniżej:Kolumbia lat 90. Jałowe i wietrzne pustkowie na granicy kraju zamieszkuje lud Indian Wayúu. Podczas plemiennego obrzędu wchodzenia w dorosłość Zaida ( Natalia Reyes ) wykonuje tradycyjny taniec, którym kusi potencjalnego kandydata na męża - Rapayeta ( José Acosta ). Jednak Ursula ( Carmiña Martínez ), stojąca na czele klanu, stawia młodemu Rapayetowi wysoką cenę, jaką ten ma zapłacić za Zaidę. Rapayet szuka sposobu na szybkie zdobycie pieniędzy. Wraz ze swoim wspólnikiem, Moisesem ( Jhon Narváez ) spotykają amerykańskich hipisów szukających dojścia do dostawców marihuany. Rapayet i Moses sami wcielają się w rolę dealerów, a interes, który ubiją, będzie jedynie początkiem historii