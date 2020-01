Ostatnie dni na zgłoszenie do konkursu Papaya Young Directors!

Już 19 stycznia kończy się przyjmowanie zgłoszeń do 7. edycji konkursu Papaya Young Directors. To ostatnie dni, aby skorzystać z fantastycznej okazji dla aspirujących reżyserów, którzy chcą rozpocząć profesjonalną karierę filmowca. Filmweb jest partnerem inicjatywy.W tej edycji swoich sił można spróbować w trzech kategoriach: Branded Stories (film reklamowy), Music Stories (teledysk), Instagram Stories (pionowy film reklamowy lub teledysk). Konkurs polega na zgłoszeniu autorskiego pomysł na film reklamowy lub teledysk w postaci eksplikacji reżyserskiej. Najlepsze pomysły otrzymują budżet na realizację (11 tys. zł). Premiera filmów oraz wręczenie nagród odbędzie się 30 maja 2020 roku podczas Gali Finałowej.Aby zgłosić się do konkursu, należy stworzyć konto uczestnika na stronie www.papayayoungdirectors.com . O tym, jak krok po kroku - dzięki PYD - zostać reżyserem można przeczytać TUTAJ 7. edycję konkursu Papaya Young Directors wspierają marki: Coca-Cola, Allegro, Decathlon, DPD, PZU, Durex, Tyskie, Rossmann oraz Facebook (Partner Główny kategorii Instagram Stories). Kategorii Music Stories partneruje Kayax. Uczestnicy będą mieli szansę na realizację teledysku dla: Natalii Przybysz, Skubasa, Mery Spolsky, duetu: Smolik/Kev Fox, Barbary Wrońskiej oraz zespołów: Bloo Crane i Kroków.