Jak zostać reżyserem w trzech krokach?

Taką możliwość daje konkurs Papaya Young Directors. 16 grudnia rozpoczęła się 7. edycja inicjatywy dla młodych twórców. Jej partnerem jest Filmweb. To właśnie ten konkurs pozwala na zgłoszenie autorskiego pomysłu na film reklamowy lub teledysk, a następnie otrzymanie budżetu na jego realizację. Inicjatywa jest świetną okazją dla aspirujących twórców do rozpoczęcia profesjonalnej kariery reżyserskiej.W tej edycji możesz spróbować swoich sił w trzech kategoriach:(film reklamowy),(teledysk),(pionowy film reklamowy lub teledysk).Krok pierwszy – Wejdź na stronęi stwórz konto uczestnika. Następnie pobierz Creative Startery (tematy konkursowe) interesujących cię marek lub artystów (w zależności od tego, czy chcesz zrobić film reklamowy, czy teledysk). W odpowiedzi na niego, stwórz pomysł i opisz go w eksplikacji reżyserskiej. Pamiętaj o tym, że organizatorzy konkursu szukają odważnych i wywrotowych scenariusz, nie zalecają natomiast powielania utartych schematów i powtarzania tego, co znane z telewizji. Zgłoszenia trwają do2020 roku.Krok drugi – Jeśli złożyłeś/aś eksplikację reżyserską,2020 r. sprawdź, czy jesteś półfinalistą konkursu. Jeśli nie, w kolejnym roku wróć do kroku pierwszego. Jeśli tak – gratulujemy! Teraz przygotuj się na rozmowę z Jury. Tuż po rozmowie – z pomocą rysownika, bądź samemu – tworzysz shooting board filmu. Weźmiesz też udział w warsztatach, które pomogą ci dopracować swój pomysł. Tuż po wszystkim, Jury spotka się, aby wybrać finalistów konkursu.Krok trzeci –2020 roku organizatorzy konkursu ogłoszą listę osób, które zostają finalistami i tym samym otrzymują 11 tys. zł. brutto na realizację swojego pomysłu. Jeśli zostaniesz finalistą, najpierw weźmiesz udział w szeregu spotkań z mentorami, warsztatów produkcyjnych i sprzętowych, a następnie – przystępujesz do realizacji filmu. Nie obawiaj się – organizatorzy konkursu pomogą ci skompletować ekipę filmową, dostarczając kontakty do firm i osób chętnych do pomocy.Premierowy pokaz filmów oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas Gali Finałowej pod koniec maja 2020 r., w której wezmą udział przedstawiciele branży filmowej i reklamowej. W 2019 roku w takim wydarzeniu uczestniczyło 5 tys. gości.– wspomina Julia Rogowska , zdobywczyni Grand Prix 2. edycji konkursu, która odbyła się w 2015 r. Dziś Julia reżyseruje reklamy dla globalnych marek, a jej filmy wyświetlane były na międzynarodowych festiwalach m.in. Cannes Lions. W tej samej edycji I nagrodę zdobył Michał Dymek , który zadebiutował ostatnio jako autor zdjęć w pełnometrażowym filmie fabularnym Jacka Borcucha . W ostatniej, 6. edycji konkursu Grand Prix zostało przyznane Julii Popławskiej – artystce multimedialnej, która po raz pierwszy na planie filmowym znalazła się właśnie podczas realizacji konkursowej reklamy dla marki Decathlon. Jurorów zjednała sobie pomysłem i wrażliwością.7. edycję konkursu Papaya Young Directors wspierają marki: Coca-Cola, Allegro, Decathlon, DPD, PZU, Durex, Tyskie, Rossmann oraz Facebook (Partner Główny kategorii Instagram Stories). Kategorii Music Stories partneruje Kayax. Uczestnicy będą mieli szansę na realizację teledysku dla: Natalii Przybysz Skubasa , Mery Spolsky, duetu: Smolik/Kev Fox, Barbary Wrońskiej oraz zespołów: Bloo Crane i Kroków.Nie przegapcie więc okazji! Wytężcie głowy, spisujcie pomysły i odwracajcie je do góry nogami. Przyjmowanie zgłoszeń do 7. edycji konkursu Papaya Young Directors rozpoczęło się2019 roku i potrwa do2020 roku. Więcej informacji na stronie