Oto laureaci BFI London Film Festival

Zakończył się BFI London Film Festival. W konkursie głównym triumfował filmw reżyserii Sudabeh Mortezai Film przybliża realia handlu żywym towarem we współczesnej Europie. To opowieść o młodej Nigeryjce, która pracuje na ulicy, by spłacić dług u swojej wyzyskiwaczki, zarazem wspierając swoją rodzinę w Nigerii i marząc o lepszym życiu dla siebie i swojej córki w Wiedniu.W sekcji debiutów triumfowała Lukasa Dhonta , historia transeksualnej nastolatki, która marzy o zostaniu baletnicą.Laureatem konkursu dokumentów został Roberto Minerviniego . Film opowiada o społeczności w Luizjanie, która radzi sobie ze skutkami aktu policyjnej brutalności, którego ofiarami byli Afroamerykanie.Nagrodę dla najlepszego filmu krótkometrażowego zdobył film(reż. Charlie Lyne ), przybliżający losy 16 mężczyzn sądzonych za sadomasochizm w Wielkiej Brytanii czasów Margaret Thatcher.