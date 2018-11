Netflix chciał ocenzurować film o transseksualnej nastolatce?

Kontrowersje wokół filmu. Reżyserski debiut Lukasa Dhonta był hitem tegorocznego festiwalu w Cannes i szybko został kupiony przez Netfliksa. Reżyser udzielił jednak niedawno wywiadu belgijskim mediom, w którym lamentował, że serwis chce ocenzurować film.to opowieść o transseksualnej nastolatce trenującej, by zostać baletnicą. Kością niezgody stała się scena frontalnej nagości bohaterki, w którą wcielił się 15-letni Victor Polster Wygląda jednak na to, że skargi reżysera są już nieaktualne. Najwyraźniej twórca doszedł w międzyczasie do porozumienia z serwisem. Oto oficjalne oświadczenie, jakie wystosował Dhont w tej sprawie:jest belgijskim kandydatem do Oscara. Film trafi do polskich kin 22 marca 2019.