Oscary 2019: Japonia wystawia Złotą Palmę

Wiemy już, kto będzie reprezentował Japonię w rywalizacji o Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Obyło się bez niespodzianki. Wybór padł na Hirokazu Koreedę i jego nagrodzony w tym roku w Cannes Złotą Palmą filmDo tej pory Japonia zdobyła jednego Oscara w tej kategorii z 12 nominacji. Dla Koreedy jest to drugie podejście do tej nagrody. Przed czternastoma laty o statuetkę ubiegł się, ale nie zdobył nominacji.Belgia również ma już swojego oscarowego reprezentanta. I podobnie jak Japonia postawiła na film nagrodzony w tym roku w Cannes . Do wyścigu wystawiona została, zdobywca Queer Palm, Złotej Kamery, nagrody FIPRESCI i nagrody dla najlepszego aktora sekcji Un Certain Regard.Belgia ma na swoim koncie siedem nominacji do Oscarów, ale nigdy nie zdobyła statuetki. Lukas Dhont , reżyser, reprezentuje ten kraj po raz pierwszy.Państwa mają czas do 1 października, by zgłosić swoich kandydatów do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny.