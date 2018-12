Oto najlepsze niezrealizowane scenariusze roku

W poniedziałek opublikowana została tegoroczna edycja Black List, czyli najlepszych scenariuszy krążących po Hollywood, które jeszcze nie zostały zrealizowane.Poniżej prezentujemy zestawienie jedenastu najlepszych tekstów. Pełna lista jest dostępna TUTAJ Scen. Elissa KarasikBiografia twórcy Snapchata Evana Spiegela opowiedziana z punktu widzenia niezadowolonego pracownika, kumpla Evana ze studiów.Scen. Zach BaylinBiografia Richarda Williamsa, ojca tenisowych gwiazd Sereny i Venus Williams. Projekt ma wyprodukować Star Thrower Entertainment.Scen. Christy Hall Młoda kobieta musi dotrzeć bezpiecznie do domu na Halloween. Nie będzie to łatwa, ponieważ jej telefon padł, a jej śladem podążają internetowi trolle związani ze skandalem w świecie gier zwanym gamergate. Jednym z producentów, jest scenarzystaScen. Cody Brotter Historia internetowego dziennikarza Matta Drudge'a, który z domowego komputera w swojej sypialni o mało nie doprowadził do usunięcia prezydenta Stanów Zjednoczonych ze stanowiska, kiedy ujawnił skandal z Moniką Lewinsky. Producentem projektu jest Ben LeClair ).Scen. Steve Desmond Bohaterem filmu jest pechowy uczeń ostatniej klasy liceum. Pewnego dnia odkrywa, że przydrożna jadłodajnia położona tuż za granicami miasta, jest w rzeczywistości miejscem spotkań podróżnych ze światów równoległych. Tak rozpoczyna się jego wielka przygoda, o której nie marzył nawet w najśmielszych snach. Projekt sfinansuje Warner Bros.Scen. Emerald Fennell Główna bohaterka nie może dojść do siebie po samobójczej śmierci najbliższej przyjaciółki, choć minęło już kilka lat. Rozdarta jest między pragnieniem zemsty w imieniu zmarłej, a koniecznością zadbania o swoje własne życie. Projekt sfinansuje Filmnation.Scen. Chris Thomas DevlinPrzez całe życie Peterowi powtarzano, że głos, który słyszy, istnieje tylko w jego głowie. Zaczyna jednak podejrzewać, że rodzice go okłamują. Postanawia więc uratować dziewczynę uwięzioną w ścianach jego domu. Projekt sfinansuje Lionsgate.Scen. Michael Waldron Barrett jest influencerem działającym w mediach społecznościowych, zdecydowanie najgorszym człowiekiem na świecie i przyszłym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Dixie walczy o wolności obywatelskie. Jest tak bardzo oddana sprawie, że zgodziła się odbyć podróż w czasie z 2076 roku do teraźniejszości, by zabić Barretta i w ten sposób zmienić przyszłość. Nienawidzą się jak cholera. A potem, zupełnie przez przypadek, zakochują się w sobie. Projekt wyprodukuje Stampede Ventures.Scen. Scott F. ConroyPrawdziwa historia firmy Cambridge Analytica i jej byłego szefa Christophera Wylie'ego, który ujawnił, jak dane publikowane przez internautów wykorzystywane były, by wpływać na ich decyzje wyborcze m. in. podczas ostatniej kampanii prezydenckiej w USA.Scen. Michael Voyer Trzeźwy alkoholik postanawia naprawić krzywdy wyrządzone jego miłości z czasów liceum. Wkrótce odkrywa, że jej nowa miłość do koni może nie być tak altruistyczna i czysta, jak się na pierwszy rzut oka wydaje. Projekt wyprodukują Dark Castle i XYZ Films.Scen. Flora GreesonDługoletnia asystentka słynnej piosenkarki próbuje zrealizować sny o staniu się producentką muzyczną. Projekt sfinansuje Universal Pictuers.