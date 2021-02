Oto nowa Supergirl! Zobaczycie ją w widowisku "The Flash"

Getty Images © CBS Photo Archive



Nominowana do Emmy za rolę w operze mydlanej " Żar młodości Sasha Calle otrzymała angaż do komiksowego widowiska " The Flash ". Przypadła jej w udziale rola Supergirl To historyczny moment. Jest bowiem pierwszą Latynoską (urodzona w Bostonie ma kolumbijskie korzenie), która wcieli się w Supergirl . Wcześniej grały ją Helen Slater Calle przeszła trudny proces castingowy. Została wybrana spośród 400 kandydatek. Zaimponowała reżyserowi Andy'emu Muschiettiemu umiejętnością połączenia twardości i słabości bohaterki. W ramach procesu castingowego Calle miała próby z Ezrą Millerem , by sprawdzić, czy dobrze ze sobą współpracują. To sugeruje, że Supergirl będzie dla Flasha dość istotną osobą.Poniżej możecie obejrzeć wideo-rozmowę reżysera z Calle , w czasie której powiedział jej, że dostała angaż: