Sasha Calle nie będzie Supergirl. James Gunn szuka aktorki bliskiej oryginałowi

Sasha Calle chciała powrócić jako Supergirl. James Gunn tego nie chce?

Supergirl z własnym filmem, ale zobaczymy ją w DCU wcześniej

Zwiastun filmu "Flash"

W przeciwieństwie do wiadomości o Maxwellu Lordzie , która została oficjalnie potwierdzona, doniesienia dotyczące Supergirl są na razie wyłącznie plotką. Odpowiada za nią jednak Daniel Richtman, który zazwyczaj dobrze wie, co się dzieje w Hollywood.Jego zdaniem James Gunn szuka nowej odtwórczyni Supergirl . Tym samym nie spełnią się marzenia Sashy Calle . Aktorka zadebiutowała w roli superbohaterki w widowiskui później deklarowała w wywiadach, że chętnie ponownie włożyłaby jej kostium.Na redditowym forum DCEULeaks, którego wiarygodność nie jest zbyt duża, pojawiła się uzupełniająca rewelacje Richtmana. Otóż Gunn ma szukać aktorki, która będzie przypominać komiksowy pierwowzór.Jak wiadomo, jednym z planowanych filmów pierwszej fazy nowego uniwersum DC jest. Jednak Richtman twierdzi, że sWedług zapowiedzi z listopadabędzie samodzielną historią bazującą na niedawne serii komiksowej Toma Kinga. Seria ta zaproponowała kompletną reinterpretację postaci Supergirl . Tak mówił o projekcie Gunn , kiedy go ogłaszał: