Dlaczego "Flash" był porażką? Reżyser Andy Muschietti ma teorię

Andy Muschietti tłumaczy porażkę "Flasha"

"Flash" – zwiastun

O czym opowiadał "Flash"?

Reżyser wskazał na kryzys PR-owy wokół osoby Ezry Millera oraz generalne zmęczenie widowni filmami o superbohaterach. Jego zdaniem główna przyczyna porażki leży jednak gdzieś indziej., powiedział Muschietti Reżyser mówi tu o tzw., czyli filmie, który jest atrakcyjny dla czterech głównych "ćwiartek" widowni: mężczyzn powyżej 25 roku życia, kobiet powyżej 25 roku życia, mężczyzn poniżej 25 roku życia i kobiet poniżej 25 roku życia. Większość hollywoodzkich blockbusterów to właśnie tzw. "four-quadrant movies"., podsumował twórca.Barry (Ezra Miller) używa swojej mocy do podróży w czasie, żeby zmienić wydarzenia z przeszłości. Kiedy jednak próbuje ocalić rodzinę, mimowolnie zmienia przyszłość. Barry zostaje więźniem rzeczywistości, w której generał Zod powraca i grozi powszechnym zniszczeniem. W tym świecie nie ma jednak żadnych superbohaterów, do których można by się zwrócić. Chyba, że Barry przekona do przerwania emerytury zupełnie innego Batmana (Michael Keaton) i uratuje uwięzioną SUpergirl (Sasha Calle). Jedyną nadzieją Barry'ego na uratowanie świata, w którym przebywa i na powrót do przyszłości, którą zna, pozostaje wyścig o życie. Tylko czy ostateczne poświęcenie wystarczy do przywrócenia dawnego biegu wydarzeń?