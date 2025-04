Otwarcie 22. MDAG pod patronatem Filmwebu. Zapraszamy na spotkanie

Dwa filmy otwarcia na 22. Millenium Docs Against Gravity

Filmweb patronem drugiego filmu otwarcia 22. edycji MGAD. Zapraszamy na spotkanie

Pierwszym filmem otwarcia, który został już ogłoszony, jest pełna humoru opowieść o różnych metodach zabiegania o pokój między Izraelczykami i Palestyńczykami, czyli " Coexistence, My Ass! Amber Fares . Gala Otwarcia odbędzie się 8 maja w Multikinie Złote Tarasy w Warszawie o 19:30. Od 14 kwietnia trwa sprzedaż limitowanej puli biletów na ceremonię, która daje możliwość spotkania wyjątkowej głównej bohaterki filmu – Noam Shuster-Eliassi . Ostatnie bilety można jeszcze zdobyć na book.mdag.pl.Autobiograficzny stand-up bohaterki filmu " Coexistence, My Ass! " otwierającego tegoroczną edycję festiwalu, to aktywistyczny występ komediowy, w którym humor staje się narzędziem do eksplorowania złożonych kwestii politycznych, kwestionowania dominujących narracji społecznych i promowania równości. Spektakl obejmuje szeroki wachlarz tematów – od dorastania w izraelsko-palestyńskiej wiosce pokojowej, przez życie uczuciowe stand-uperki, po politykę. Jako aktywistka i komediantka Noam w satyryczny sposób bada swoją wielowymiarową tożsamość Iranki, Żydówki i Izraelki, skłaniając widzów do konfrontacji z trudnymi prawdami, które nie zawsze są zabawne, pokazują, że dialog i otwartość są możliwe.Przychody ze sprzedaży biletów na wydarzenie zostaną przekazane fundacji Clean Shelter, zapewniającej środki sanitarne i schronienia dla społeczności przesiedlonych w Gazie. Zachęcamy do dalszego wspierania organizacji: https://www.cleanshelter.org/ Wydarzenie wyłącznie w języku angielskim. 11 maja, 20:00, Kinoteka 7. Cena biletu: 40 zł (zachęcamy jednak do większych datków na rzecz organizacji charytatywnych).To portret życia wybitnego fotografa oczami wybitnego reżysera. Fascynująca filmowa opowieść o poszukiwaniu wolności, sztuce, tajemniczym znalezisku i walce o równość. Razem z gośćmi i gościniami wyruszymy śladami burzliwego życia Ernesta Cole’a, jednego z pierwszych czarnych niezależnych fotografów w Republice Południowej Afryki. Po ucieczce z RPA w 1966 roku Cole osiedlił się w Stanach Zjednoczonych, gdzie intensywnie fotografował Nowy Jork i amerykańskie Południe. Był zafascynowany tym, jak kraj mógł być jednocześnie radykalnie inny, a zarazem niepokojąco podobny do kultury segregacji rasowej w jego ojczyźnie.Po jego śmierci w szwedzkim banku odnaleziono ponad 60 000 negatywów na kliszach 35 mm, które przez dekady uważano za zaginione. Ta historia staje się punktem wyjścia dla nowego filmu nominowanego do Oscara reżysera Raoula Pecka (" Nie jestem twoim murzynem ").Po seansie z publicznością spotkają się dwie wyjątkowe osoby. Leslie Matlaisane jest bratankiem legendarnego południowoafrykańskiego fotografa i przewodniczącym Ernest Cole Family Trust. Z kolei Irene Lombardo jest menedżerką kultury w Magnum Photos. Opowiedzą więcej o niezwykłej historii życia i kontekście twórczości bohatera filmu.W Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie od 8 maja do 31 sierpnia można będzie zobaczyć wystawę prac artysty pod tytułem "Ernest Cole: fotograf na wygnaniu", która powstała we współpracy z Państwowym Muzeum Etnograficznym, Magnum Photos, galerią Autograph oraz Ernest Cole Family Trust.