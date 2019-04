Out of Focus - kino japońskich peryferii na 13. Pięciu Smakach

"And Your Bird Can Sing", reż. Sho Miyake, Japonia 2018

"Once Cut of the Dead", reż. Shinichiro Ueda, Japonia 2018

13. edycjaodbędzie się w dniach. Tematem tegorocznej sekcji narodowej będzie Japonia i powstające tam poza dużymi miastami kino niezależne. To nadal fascynujący Kraj Kwitnącej Wiśni, ale jego znacznie mniej znane oblicze.Sekcjąfestiwal stawia sobie za cel prezentację nowego pokolenia twórców, sięgających po nieobecne w głównym nurcie tematy i estetyki, mających niekonwencjonalne i śmiałe pomysły na wykorzystanie gatunkowych wzorców. To najciekawsze filmy niepokornych artystów, wsłuchujących się w rytm życia peryferyjnych miast i przyglądających się problemom młodych bohaterów czy zwykłych rodzin z dala od wielkomiejskiego gwaru. Prezentowane w tej sekcji dzieła będą okazją do spotkania z Japonią daleką od powszechnych wyobrażeń: zaprowadzą widzów na Okinawę, w boczne uliczki portowych miast Hokkaido, a nawet na plan niskobudżetowej produkcji o... zombie.Dziś odsłaniamy pierwsze tytuły.W prezentowany na tegorocznym Berlinalereżyser, Sho Miyake, w ujmująco szczery i subtelny sposób opowiada o emocjonalnym trójkącie młodych ludzi, którzy nie potrafią wziąć życia w swoje ręce i boją się zaangażowania w poważne związki. Pod melancholijnym nastrojem tego świetnie sfotografowanego filmu skrywa się niełatwa diagnoza o kondycji wchodzącego w dorosłość pokolenia Japończyków.Zrealizowany za kwotę, która na planie zwyczajnego filmu zapewnia zapas wykałaczek dla całej ekipy,Shinichiro Uedy to wycieczka w zupełnie odmienne rejony. Bohaterami są aktorzy, dający z siebie wszystko na planie filmu o epidemii żywych trupów i próbujący sprostać oczekiwaniom trudnego reżysera. Co jednak, gdy ten nadpobudliwy artysta gdzieś się zapodzieje, a miejsce akcji - starą, opuszczoną oczyszczalnię ścieków, zaczną atakować prawdziwe zombie?Sekcjaodbywa się pod honorowym patronatem Ambasady Japonii w Polsce, w ramach obchodów setnej rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Japonią.13 edycjaodbędzie się w Kinie Muranów i Kinotece w Warszawie w dniach2019 roku. Podczas ośmiu dni zostanie wyświetlonych 40 filmów, kilkunastu twórców z Azji spotka się z publicznością, odbędą się maratony filmowe, wykłady w ramach Akademii Azjatyckiej i wiele innych wydarzeń towarzyszących. Festiwal będzie doskonałą okazją do zanurzenia się w porywającą kulturę Azji, do gorących dyskusji o najważniejszych przemianach społecznych i obcowania z dziełami uznanych mistrzów.Więcej informacji na: piecsmakow.pl