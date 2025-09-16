PC? Konsole? Nie! Dziś gra się na komórkach

NewZoo opublikował raport dotyczący stanu branży growej w 2025 roku. Dane nie pozostawiają złudzeń: dziś w branży tej liczą się wyłącznie komórki.



Gigantyczne przychody z mobilnego gamingu



Jak podaje NewZoo, przychody z gier mobilnych wzrosną w 2025 roku o 2,9% i wyniosą obłędną kwotę 103 miliardów dolarów. Z gier mobilnych korzysta 3 MILIARDY LUDZI.



W porównaniu z grami mobilnymi PC i konsole to mikrusy. Łącznie przychody z tych dwóch gałęzi branży wniosą w 2025 roku ok. 86 miliardów dolarów.



Dzięki Nintendo i debiutowi Switcha 2 konsole w tym roku wygrają z "pecetami". Według NewZoo przychody branży konsolowej wzrosną o 5,5% do ok. 46 miliardów dolarów. Z kolei PC zanotuje wzrost o 2,5% do ok. 40 miliardów dolarów.



Przewidywania NewZoo mówią o tym, że z gier korzystać będzie 3,578 miliarda osób. Prawie 3 miliardy (2,985 mld) gra w gry mobilne. Niecały miliard (936 mln) gra w gry na PC, zaś tylko 645 milionów gra w gry na konsolach).