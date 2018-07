PLOTKA: Będzie serial osadzony w uniwersum "Obcego"?

3 2 1



Jak podaje portal Omega Underground, wytwórnia Fox zastanawia się nad realizacją nowego projektu osadzonego w świecie. Nie chodzi jednak o film kinowy, ale o serial.Portal przyznaje, że po raz pierwszy o tym projekcie usłyszał w kwietniu. Teraz jednak plotki na ten temat powróciły ze zdwojoną siłą. Omega Underground sugeruje, że serial może zadebiutować w przyszłym roku, z okazji 40. rocznicy premieryNa razie jednak nie znane są żadne szczegóły serialu. Nie jest nawet jasne, czy projekt powstanie dla stacji FX, czy może dla którejś z platform streamujących. Omega Underground podaje jednak, że póki co odrzucony został pomysł współpracy z Hulu lub Netfliksem.Przypomnijmy, że teoretycznie 20th Century Fox pracuje nad kolejnym widowiskiem kinowym. Jednak Ridley Scott w najbliższym czasie ma do zrealizowania co najmniej dwa inne filmy (w tym widowisko o Merlinie dla Disneya) i raczej nie znajdzie dla kontynuacjiczasu.