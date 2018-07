PLOTKA: Czy to on zostanie wrogiem Batmana?

3 2 1



Po sieci krąży plotka, jakoby Jack Huston ) miał zagrać w komiksowym widowisku. Według Revenge of the Fans reżyser, Matt Reeves , spotykał się z wieloma aktorami, nie tylko Jakiem Gyllenhaalem w sprawie roli Batmana. Jednym z nich był właśnie Huston Aktor jednak nie ma już raczej szans na rolę Mrocznego Rycerza, ponieważ Reeves zmienił zdanie i teraz chce opowiedzieć historię młodego bohatera. To jednak wcale nie oznacza, że Huston nie otrzyma angażu. Podobno może zagrać Harveya Denta, czyli legendarnego wroga Batmana znanego jako Dwie Twarze.Revenge of the Fans twierdzi też, że wie, którym komiksem będzie się inspirował Reeves kręcąc swój film. Reżyser ponoć sięgnie po klasykę, czyli komiks Franka Millera . Jest to opowieść o początkach Bruce'a Wayne'a w kostiumie Batmana. Po latach treningów bohater wychodzi na ulice Gotham City, aby walczyć z bandytami. W tym samym czasie w mieście pojawia się młody policjant James Gordon, którego zadaniem jest złapanie zamaskowanego mściciela.Fani spodziewają się, żetrafi do produkcji w przyszłym roku.