PLOTKA: Joker Barry'ego Keoghana dostanie własny serial?

Czy Joker dostanie swój serial?

Interesującą plotką podzielił się dziś portal World of Reel. Powołując się na podcast Marvelvision, dziennikarze donoszą, że Joker w interpretacji Barry'ego Keoghana , którego mogliśmy oglądać w cameo filmu " Batman Matta Reevesa , może powrócić na ekrany. Mówiąc dokładniej - także na małe ekrany. Streamingowy gigant Max, zachęcony sukcesami spin-offowego " Pingwina ", chce skupić się tym razem na innym klasycznym złoczyńcy DC.Przedstawienie w " Batmanie Matta Reevesa postaci Jokera na pewno miało włączyć go w ciągłość filmową mikro-uniwersum, na które w tej chwili składają się jeden film pełnometrażowy oraz serial " Pingwin ". Jak dotąd fani podejrzewali, że scena z Barrym Keoghanem , w której rozmawia on z Człowiekiem-Zagadką, miała za zadanie przygotować fanów na wielkie starcie już w nadchodzącej części " Batmana ". Portal World of Reel spekuluje jednak, że obecnie trwające negocjacje pomiędzy Keoghanem a wytwórnią Warner Bros. dotyczą raczej większego występu w trzeciej, a nie drugiej części widowiska. Keoghan w roli Jokera ma pojawić się w części drugiej (ponownie) jedynie raz, dając tym samym przedsmak ostatecznego starcia w części trzeciej. To jednak nie wszystko. Z uwagi na duże zainteresowanie światem Reevesa , Max ma podobno rozważać stworzenie zupełnie nowej serii z Jokerem w roli głównej. Serial ten miałby mieć premierę po drugiej części serii filmowej - tropem tego, jak działo się to w przypadku " Batmana " i " Pingwina ". Matt Reeves ma rozpocząć zdjęcia do " Batmana 2 " na początku przyszłego roku. Po rozpatrywaniu wielu wersji, poprawek i szkiców, scenariusz do filmu został skończony we wrześniu. W niedawnym wywiadzie dla portalu Collider reżyser potwierdził, że jego filmy o Batmanie składać się będą na trylogię - ma więc sens, by starcie z najbardziej ikonicznym spośród złoczyńców DC planowane było jako jej zwieńczenie.Przestrzeń na przedstawienie widzom tej wersji antagonisty pojawiła się po fatalnym odbiorze i wynikach finansowych filmu " Joker: Folie a Deux ". Inkarnacja Phoenixa raczej nie wróci już na wielki ekran, co otwiera drogę dla nowego aktora w tej roli.