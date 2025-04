"Batman II" ponownie opóźniony? Zdjęcia do filmu nie ruszą w tym roku

"Batman II" nie rozpocznie zdjęć w tym roku

"Batman" – zwiastun filmu

Informacja ta uwypukla jedynie zamieszenie, jakim okazuje się produkcja kontynuacji " Batmana Matta Reevesa . Jeszcze w lutym tego roku portal Deadline donosił, że aktorzy i twórcy wejdą na plan filmu w czwartym kwartale 2025. Jak widać, jest to już nieaktualna informacja.Powodem opóźnień wciąż zdaje się być Matt Reeves , który od 2022 roku nieprzerwanie pracuje nad scenariuszem " Batmana II ". Choć pod koniec zeszłego roku w wywiadach podkreślał, że skrypt jest już bliski ukończenia, do dziś nie nadeszło oficjalne potwierdzenie ze strony studia, by scenariusz był gotowy do realizacji. Wręcz przeciwnie; kilka miesięcy po wypowiedzi Reevesa James Gunn oficjalnie zaprzeczył, jakoby tekst " Batmana II " był już ukończony. Podkreślił wówczas, że wciąż czeka na finalny efekt pracy Reevesa , a także dodał, że widzowie nie powinni martwić się długim okresem realizacji i po prostu dać twórcy pracować.– wymieniał James Gunn, unaoczniając fanom wcale nierzadką tendencję.Zdaje się, że ta sytuacja z raz po raz przesuwanymi datami premier daje się we znaki odtwórcy głównej roli, Robertowi Pattinsonowi . Choć " The Batman Part II " został oficjalnie ogłoszony w 2022 roku, bezpośrednio po premierze pierwszej części, od tamtej pory fani cały czas słuchali doniesień o tym, że scenariusz filmu nie jest gotowy. Pięcioletni okres między premierami kolejnych części martwi odtwórcę głównej roli, który wskazuje w wywiadzie dla Hero Magazine, że tego typu opóźnienia mogą wpłynąć na odbiór odgrywanej przez niego postaci.- powiedział aktor.Niemogący doczekać się realizacji " Batman II " ma być środkową częścią trylogii, nad którą pieczę sprawuje Matt Reeves . Jest ona w pełni odrębna od uniwersum budowanego przez Jamesa Gunna Petera Safrana , obecnych szefów DC Studios.