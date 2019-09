PLOTKA: Premiera "Wiedźmina" w połowie grudnia?

3 2 1



Wszystko wskazuje na to, że wiemy już, kiedy na platformie Netflix pojawi się serial. A wszystko dzięki holenderskim kontom Netfliksa na Facebooku i Twitterze. Pojawiła się na nich bowiem informacja z wyliczeniami, ile nieprzespanych nocy czeka fanów do premier wybranych tytułów. Oboki innych wymieniony został też. Z wpisu wynika, że ekranizacja Sapkowskiego zadebiutuje na platformie 17 grudnia.Wpis z holenderskich profili Netfliksa został już usunięty. Musimy więc poczekać na oficjalne potwierdzenie tej daty. Jest ona bliska tej, o której mówiło się kilka miesięcy temu. Wtedy wskazywany był 20 grudnia.Oparty na bestsellerowej serii powieści serialto opowieść o przeznaczeniu i rodzinie. Geralt z Rivii, samotny łowca potworów, stara się odnaleźć swoje miejsce w świecie, w którym ludzie często okazują się gorsi niż najstraszniejsze monstra. Na swojej drodze spotyka potężną czarodziejkę i skrywającą niebezpieczny sekret młodą księżniczkę. Teraz we trójkę muszą odnaleźć się pośród czyhających na nich na Kontynencie niebezpieczeństw.