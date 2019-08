PREMIERA: Polski zwiastun "Między morzem a oceanem"

3 2 1



Razem ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty zapraszamy Was do obejrzenia polskiego zwiastuna filmu. Obraz wejdzie do naszych kin 6 września.Isra i Cheito to dwaj bracia, którzy poszli bardzo różnymi ścieżkami w życiu. Kiedy Isra zostaje zwolniony z więzienia, a Cheito wraca do domu po długiej przygodzie z Marines, bracia spotykają się na wyspie San Fernando. To spotkanie przyniesie ze sobą pamięć o gwałtownej śmierci, jaką ich ojciec poniósł, gdy byli chłopcami, ale też będzie szansą na pogodzenie się z tym co się wydarzyło i na zbliżenie się do siebie.to najlepszy film ubiegłorocznego festiwalu w San Sebastian