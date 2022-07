Paramount+ zrobi z Nicolasa Cage'a smoka-alkoholika

O serialu "Highfire"

Nicolas Cage: nadchodzące projekty

Zwiastun filmu "Nieznośny ciężar wielkiego talentu"

Serial "Highfire" z Nicolasem Cage'em w roli głównej został uratowany! Projekt pierwotnie miał powstać dla Amazonu. Teraz został on przejęty przez platformę Paramount+.Serial "Highfire" powstanie na bazie książki Eoina Colfera pod tym samym tytułem. Jest to mroczny, łamiący zasady gatunków kryminał przesiąknięty realizmem magicznym. Highfire to popijający wódkę, zakochany we " Flashdance " smok-samotnik żyjący na bagnach Luizjany. Życie potwora zmienia się z chwilą, gdy na jego drodze staje sprawiający kłopoty 15-latek, którego ściga skorumpowany szeryf.Za fabułę serialu odpowiada twórca " Dorwać Małego Cage jest jednym z producentów wykonawczych całościHollywood od jakiegoś czasu znów zainteresowało się osobą Nicolasa Cage'a . W efekcie w najbliższym czasie możemy spodziewać się wysypu projektów z jego udziałem. Jest wśród nich " Renfield ", w którym Cage wcieli się w słynnego krwiopijcę Drakulę Kolejnym filmem w postprodukcji jest komedia akcji " The Retirement Plan " o rodzeństwie, które szuka pomocy ojca, kiedy wpadnie po uszy w problemy z gangsterami. Nie wiedzą, że ich ojciec jest kimś więcej, niż leniwym emerytem.Kolejnym filmem z Cage'em czekającym na premierę jest western "The Old Way", w którym wcieli się w byłego rewolwerowca, którego dogania przeszłość, kiedy spotyka go syn zabitego przez niego mężczyzny.W przygotowaniu jest również drugi western "Butcher's Crossing", czyli ekranizacja cenionej książki Johna Williamsa.