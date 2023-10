Paramount Network zaprasza na jesienną edycję "Ikon Kina"

Już niebawem jesień stanie się sezonem filmowych przygód i emocji. To wszystko za sprawą kampanii Paramount Network "Ikony Kina", gdzie klasyka kina łączy się z nowoczesną rozrywką, tworząc niepowtarzalny klimat dla wszystkich miłośników filmu. Nie pozostaje nic innego, jak zaplanować wieczory spędzone przed ekranem telewizora i cieszyć się najlepszymi amerykańskimi produkcjami filmowymi.Jesień wiąże się z chłodniejszymi wieczorami i krótszym dniem, to sprawia, że filmowa rozrywka w domowym zaciszu staje się jeszcze bardziej atrakcyjna! Tej jesieni Paramount Network zaprezentuje wybór ikonicznych amerykańskich filmów, które przyciągną zarówno miłośników kina akcji jak i komedii oraz dramatu. Od, aż po- każdy znajdzie coś dla siebie. Pierwszym filmem, który otworzy jesienną edycję "Ikon Kina" na Paramount Network jest kultowy. Nie przegapcie okazji, aby zasiąść wygodnie w fotelu i cieszyć się pełną akcji fabułą już w najbliższą sobotę o godzinie 20:00.Co więcej, Paramount Network wprowadza interaktywny element do swojej kampanii. Widzowie będą mieli możliwość spróbować swoich sił w odgadywaniu tytułów filmów na podstawie wyjątkowych grafik przygotowanych specjalnie na tę okazję. To nie tylko doskonała okazja do zabawy, ale również szansa na odkrycie nieznanych filmów i przypomnienie sobie tych, które zapadły głęboko w pamięć.