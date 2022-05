Pełny program 19. Millennium Docs Against Gravity online!

Informacje praktyczne dotyczące uczestnictwa w części online festiwalu



W przypadku e-biletu (pojedynczego dostępu):

W przypadku e-karnetów (na 5, 10 lub 14 dostępów):

Ceny dostępów i karnetów:

Zakończyła się część kinowa największego polskiego festiwalu filmowego Millennium Docs Against Gravity . Już we wtorek 24 maja startuje część online 19. edycji MDAG. Zdecydowaną większość filmów z programu kinowego festiwalu widzowie i widzki będą mogli zobaczyć w domowym zaciszu na stronie mdag.pl Podczas drugiej części MDAG nie zabraknie także spotkań na żywo, które będą transmitowane na Facebooku, kanale YouTube festiwalu oraz będą dostępne na stronie mdag.pl.Film możesz obejrzeć przez 24 godziny od zakupu. Po naciśnięciu odtwórz, masz 6 godzin na obejrzenie filmu.Po zakupie e-karnetu, wchodząc na kartę filmu, zobaczysz komunikat „Oglądaj w ramach e-karnetu”. Po naciśnięciu potwierdzenia „Odtwórz” w kolejnym kroku, będziesz mieć 6 godzin na obejrzenie filmu w ramach e-karnetu.- pojedynczy e-bilet kosztuje 11 zł- e-karnet na 5 filmów kosztuje 47 zł (cena za obejrzenie jednego filmu to 9,40zł)- e-karnet na 10 filmów kosztuje 87 zł (cena za obejrzenie jednego filmu to 8,70 zł)- e-karnet na 14 filmów kosztuje 108 zł (cena za obejrzenie jednego filmu to 7,71 zł)Listę filmów dostępnych online znajdziecie TUTAJ