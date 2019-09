Pięć Smaków: Pierwsze tytuły sekcji Nowe Kino Azji

Nagrodę główną w konkursie przyzna People's Jury - grupa amatorów i półprofesjonalistów, którym szalona miłość do kina i Azji oraz świetny warsztat dziennikarski pozwolą na profesjonalną ocenę filmów konkursowych i wyłonienie zwycięzcy Festiwalu.Rekrutacja do tegorocznej edycji People's Jury ruszy jużi potrwa do 10 października.Powoli zaczynamy odliczanie do kolejnej edycji Pięciu Smaków, ale wszystkim spragnionym festiwalowych nowinek już teraz prezentujemy pierwszych pięć tytułów sekcji konkursowej.16-letnia Sangay mieszka w zasnutej chmurami dolinie Phobjikha w środkowym Bhutanie. Dziewczyna tkwi pomiędzy oczekiwaniami dwóch mężczyzn, którzy nie rozumieją jej emocji i nie pozwalają jej ich wyrazić. Otoczona bezkresem pięknej przyrody, uwięziona jest w ciasnej klatce tradycyjnych reguł kastowego społeczeństwa. Czy narastająca frustracja pomoże jej uwolnić się z tego pozornego raju? Nasycony symbolami zaczerpniętymi z lokalnego folkloru i opowiedziany wysmakowanymi, długimi ujęciami z wykorzystaniem naturalnego światła,jest kolejnym triumfem młodej kinematografii Bhutanu.Wspaniała rodzina, lśniący samochód i piękny dwupoziomowy apartament, nad którego ładem panuje gosposia - Jim odniósł w życiu prawdziwy sukces. Może jednak to stracić, gdyż nieoczekiwanie dostaje wypowiedzenie ze swojej dobrze płatnej, korporacyjnej posady. Mężczyzna stopniowo przestaje panować nad rzeczywistością, a w jego głowie odzywają się dawne, przerażające demony. "Repossession" jest niezwykle sugestywną, miejską opowieścią o horrorze oczekiwań i presji sukcesu.Piętnastoletnia Bulbul kocha śpiewać, głos jednak zawodzi ją, gdy ma występować publicznie. W konserwatywnym środowisku indyjskiej prowincji dziewczęca niepokora i spontanicznie kiełkujący talent zderzają się z surowymi zasadami i regułami wyznaczającymi drogę, którą powinny podążać młode kobiety. Głęboka, pełna niuansów opowieść o dorastaniu Bulbul i jej dwójki przyjaciół urzeka obrazem, subtelnym prowadzeniem narracji i nieodpartym urokiem młodych aktorskich talentów.W pracowni rentgenowskiej jakaś para bawi się w doktora, chłopak pielęgniarki Yoon-young nie może znaleźć pracy, a na ulicach Seulu pojawiają się kratery, co zdaje się mieć związek z pewnym gadającym sumem. Uwodzący kolorami debiut koreańskiej reżyserki to słodko-gorzki esej o zaufaniu i nieporozumieniach, skrzący się absurdalnym humorem, choć podszyty melancholią.W prezentowanym na tegorocznym Berlinale, reżyser, Miyake Sho, w ujmująco szczery i subtelny sposób opowiada o emocjonalnym trójkącie młodych ludzi, którzy nie potrafią wziąć życia w swoje ręce i boją się zaangażowania w poważne związki. Pod melancholijnym nastrojem tego świetnie sfotografowanego filmu skrywa się niełatwa diagnoza o kondycji wchodzącego w dorosłość pokolenia Japończyków.13. edycja festiwalu odbędzie się w Warszawie w dniach. Pełen program festiwalu zostanie ogłoszony w połowie października.Sprzedaż karnetów ruszyła 5 sierpnia i potrwa do 20 października lub do wyczerpania puli. Uwaga, w tym roku wprowadziliśmy zupełną nowość - karnety weekendowe. Umożliwiają one udział we wszystkich seansach festiwalowych w Warszawie, w dniach 15-17 listopada (piątek - niedziela). Karnet można kupić TUTAJ Więcej na stronie piecsmakow.pl