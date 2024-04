Piekielnie dobre kino. Oto top 5 horrorów satanistycznych

TOP: najlepsze horrory satanistyczne

W tym odcinku programu Top poczujecie swąd siarki. Wybieramy najlepsze horrory satanistyczne. W naszym zestawieniu znalazła się zarówno żelazna klasyka gatunku, jak i nowsze produkcje. Jaki tytuł trafił na miejsce pierwsze? Sprawdźcie nasze wideo:Rosemary Woodhouse ( Mia Farrow ) jest młodą gospodynią domową, która pragnie założyć rodzinę ze swoim mężem Guyem ( John Cassavetes ). Para wprowadza się do będącego ikoną nowojorskiego budynku o nazwie Bramford. Młodzi zaprzyjaźniają się tam z ekscentrycznym starszym małżeństwem – Romanem ( Sidney Blackmer ) oraz Minnie ( Ruth Gordon ) Castevetami. Niedługo później Rosemary zachodzi w ciążę. Niestety w jej życiu zaczynają dziać się dziwne rzeczy, a najbliżsi znajomi po kolei znikać.Kontrowersyjny i popularny od momentu pojawienia się na ekranach, " Egzorcysta " przetrwał jako klasyk, który miał ogromny wpływ na kolejne filmy, i który szokuje oraz przeraża do dnia dzisiejszego. Ta wywołująca dreszcze, realistyczna opowieść o przerażającej istocie obecnej w niewinnej dziewczynie, szalonej decyzji jej matki, która ma pomóc ją uratować oraz dwóch księżach - jednym wątpiącym i drugim, głęboko wierzącym - łączącym siły w walce z najpotężniejszym złem, zawsze zapiera dech w piersiach widzów. Fenomen swoich czasów i wszech czasów, "Egzorcysta", zaskakuje i wywołuje niepokój, jak żaden inny film.Amerykański dyplomata ( Gregory Peck ) adoptuje w rzymskim szpitalu niemowlę, po tym jak jego żona urodziła martwe dziecko. Szczegóły narodzin pozostają tajemnicą, jednak gdy chłopiec dorasta, staje się jasne, że nie jest on zwykłym dzieckiem. Jego niania popełnia samobójstwo, a fotografie dają przerażające świadectwo. Ksiądz przestrzega, że chłopak jest szatańskim synem.Nowa Anglia, rok 1630. Angielski farmer boi się, że zostanie wygnany z kolonii przez władze kościoła i wraz ze swoją żoną i piątką dzieci postanawia opuścić plantację. Celem ich podróży jest położone na uboczu gospodarstwo, które graniczy z ponurym lasem, gdzie czai się nieznane zło. Niemal od razu zaczyna dochodzić do dziwnych i niepokojących wydarzeń – zwierzęta okazują ludziom wrogość, nie udają się plony, jedno z dzieci znika, a drugie zostaje opętane przez diabła. Rośnie podejrzliwość i paranoja, a członkowie rodziny oskarżają nastoletnią Tomasin o czary, czemu dziewczyna zdecydowanie zaprzecza. Ich sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczna, a zaskakujące i przerażające wydarzenia wystawiają wiarę, lojalność i miłość wszystkich członków rodziny na ciężką próbę.Śmierć Ellen, seniorki rodziny Grahamów, nie mogła być dla nikogo zaskoczeniem. Natomiast to co nastąpiło po niej, dla wszystkich było szokiem. Rodzina Annie, córki Ellen, wkrótce po pogrzebie zaczyna doświadczać niepokojących zjawisk. Początkowo tłumaczy je sobie żałobą i przemęczeniem, ale wkrótce zdarzenia przybierają tak tragiczny i potworny obrót, że jasnym staje się, iż na rodzinie Grahamów ciąży mroczne dziedzictwo. Co takiego wydarzyło się w życiu Ellen, że teraz zapłacić musi za to jej rodzina? Odkrycie tej prawdy nikomu nie przyniesie spokoju.