Pieniądze, seks i korpo. Jak wygląda życie Pokolenia Ikea?

Czarny, główny bohater książki Pokolenie Ikea, to pewny siebie młody prawnik, który podrywa dziewczyny w mgnieniu oka, a porzuca jeszcze szybciej. Pozornie ekskluzywne, intensywne życie wiąże się jednak z samotnością, której nie da się zwalczyć przelotnymi romansami. Czarny ma przyjaciółkę – Olgę – która jest ambitną, piękną kobietą, i która nie poddaje się jego urokowi. Pracują w tej samej kancelarii i osobno, a jednak wspólnie starają odnaleźć się we współczesnym świecie.Premiera filmu już 3 marca tego roku! W rolę Czarnego wcielił się Bartosz Gelner , a postać Olgi wykreowała Michalina Olszańska . W pozostałych rolach zobaczymy również Majkę Jeżowską (debiut na wielkim ekranie!), Pawła Małaszyńskiego Jana Aleksandrowicz-Krasko oraz gościnnie – Karolinę Gorczycę To jednak nie koniec! Z okazji filmowej premiery wydawnictwo Novae Res przygotowało filmowe wydanie książki, które trafi do sprzedaży już 22 lutego. Zawiera ono dodatki w postaci tekstów i zdjęć z planu zdjęciowego. Wszyscy kinomaniacy będą mogli m.in. przeczytać wywiad z reżyserem – Dawidem Gralem czy Michaliną Olszańską – filmową Olgą.Przeczytaj, zanim obejrzysz! Zapraszamy do kin i dyskusji!