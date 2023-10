Pierwsze DLC do "Dead Island 2" in da Haus!

W Haus gracze zostaną wprowadzeni do nowej, rozbudowanej historii, w której główną atrakcją jest tajemniczy kult techno-śmierci miliardera.Ale nowa fabuła to nie jedyna nowość w tym roszerzeniu. Akcja rozgrywać się będzie w zupełnie nowym miejscu: stylowej i tajemniczej willi w Malibu. Na graczy będzie czekać obłąkany labirynt biomów, w których racjonalność architektury zostaje podważona przez rozszerzające się przestrzenie narracyjne.W grze pojawią się również:- stworzony z myślą o precyzji i śmiercionośności, wyzwoli niszczycielską siłę ognia dalekiego zasięgu i z łatwością wysadzi w powietrze mózgi zombie- ostateczna przepustka do niesmacznego mordowania, z którą jednocześnie masakrujesz i grillujesz zombie- aby zdjąć ciężar z ramion podczas wyżynania nieumarłych wrogów w pień- ulepszą twojego pogromcę rozszerzając jego arsenał zdolnościzostanie wydany 2 listopada na PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S oraz PC.