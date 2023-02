"Dead Island 2" ponownie przesunięte! Tym razem jednak Was to ucieszy

PLAION, wydawca gry " Dead Island 2 ", poinformował dzisiaj, że ich najnowsza produkcja "pokryła się złotem". Oznacza to, że prace nad nią zostały ukończone i gra może trafić do tłoczni. Wydaje się, że zespół jest bardzo pewny jakości swojego dzieła, ponieważ zdecydowano się na przesunięcie daty premiery gry o tydzień wcześniej. "Dead Island 2" zadebiutuje więc nie 28 kwietnia, tak jak było to komunikowane do tej pory, ale 21! To dość nieoczekiwany ruch, jednak patrząc na kalendarz wydawniczy, nie powinien on tak bardzo dziwić. Niedawne przesunięcie premiery gry " Gwiezdne Wojny Jedi: Ocalały " na ten sam termin może być powodem, dla którego wydawca zdecydował się na taki ruch – tak aby gracze nie musieli wybierać między dwoma produkcjami.Czy ta gra po tylu latach i wielu turbulencjach ma szanse się udać? Przekonamy się już wkrótce.