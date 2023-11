Premierowy zwiastun "Haus" zaprasza do koszmaru

Mimo że zwiastun niewątpliwie oddaje klimat gry, oceny krytyków w serwisach takich jak Metacritic czy Opencritic wyraźnie wskazują, że mamy do czynienia z pewnymi niedociągnięciami. Recenzenci są zgodni, iż "Haus" to dość krótkie rozszerzenie, które nie wnosi znaczącej ilości nowej zawartości czy innowacyjnych rozwiązań. Mimo wszystko, oceny zebrane z tych agregatów wskazują na to, że pierwsze DLC do "Dead Island 2" stoi tylko oczko niżej od samej podstawki. Jeżeli więc jesteście fanami serii, warto rozważyć wypróbowanie tego rozszerzenia.