Pierwszy festiwal koreańskiej animacji rusza dziś na MOJEeKINO.PL

Dzięki "Parasite" kino z Korei Południowej zyskało w ostatnich latach mnóstwo fanów. Nie wszyscy wiedzą, że równie znakomita jest koreańska animacja. Pierwszy przegląd najlepszych filmów ostatnich zaczyna się online lat dziś wieczorem. Rezerwujcie wieczory na K-animation!

Znakomite budowanie napięcia, wartka akcja, dopracowana kreska i historie, które zapadają w pamięć. A do tego głęboki wydźwięk społeczny i opowieść o wartościach, które dla publiczności czytelne są niezależnie od granic. Filmy animowane z Korei to po prostu znakomite kino. K-animation , czyli pierwszy przegląd animacji koreańskiej zbiera najciekawsze propozycje pełno- i krótko-metrażowe z ostatnich kilku lat. Widzowie zobaczą filmy z Cannes i tytuły cenione oraz nagradzane na całym świecie. Dyrektorka organizującego przegląd Centrum Kultury Koreańskiej, Eunyoung Kang, podkreśla: "Animacje pełnometrażowe oraz krótkie film animowane z Korei mają na świecie wierną publiczność od lat. Twórcy tacy jak Yeong Sang-ho czy Jeong Da-hee są doceniani na najważniejszych światowych festiwalach filmowy, w Cannes, Karlowych Warach czy Annecy. Polecam polskim widzom szczególnie dopracowane estetycznie, wyciszone i poruszające filmy tej ostatniej twórczyni. Kino tworzone przez Jeong Da-hee oraz ją samą naprawdę warto poznać. Jej unikalna metoda pracy polegająca na szkicowaniu ołówkiem węglowym, a następnie kolorowaniu grafiką komputerową jest mało znana, a daje uczucie ciepła. Podczas K-animation pokażemy polskiej publiczności pięć jej krótkich metraży oraz zaprosimy na rozmowę z reżyserką. Specjalnie dla nas pierwszy polski wywiad wideo z Jeong Da-hee przeprowadził dziennikarz i znawca kina, red. Miłosz Stelmach".Wspomniane krótkie metraże Jeong Da-hee składają się ja sekcję "Struktura świata", jedną z trzech części K-animation. Drugą z nich jest sekcja "Autorzy K-animacji", zbierająca pięć pełnometrażowych filmów przygotowanych przez wyrazistych, popularnych i docenianych twórców. Wśród nich szczególnie warty polecenia film, którym rozpocznie się festiwal, czyli "Król świń" w reżyserii słynnego Yeonga Sang-ho , filmowy debiut twórcy, który dzięki niemu właśnie rozpoczął zawrotną karierę. Polscy widzowie na pewno pamiętają jego " Zombie express ", który zgromadził przed ekranami tłumy widzów, powodzeniem cieszyła się też druga część hitu - " Półwysep ".Ostatnią, trzecią sekcją K-animation będzie wybór koreańskiej "Krótkiej Formy" . W ramach tej części programu pokazane zostaną cztery filmy krótkometrażowe – " Dźwignie ", " Lisi chłopiec ", " Pietruszka " oraz " Wooga ". Ich różnorodność estetyczna oraz gatunkowa - publiczność zobaczy m.in. komedię, dramat, kino alternatywne - są doskonałą próbką tego, co oferują koreańskie szortyK-animation, czyli pierwszy przegląd animacji koreańskiej23-25 kwietnia 2021 na MOJEeKINO.plbilety: do kupienia na mojeekino.pl (10 zł za seans)