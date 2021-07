Pink Floyd – Wydanie Specjalne "Teraz Rocka" już w sprzedaży!

Efektowne, bogato ilustrowane wydanie specjalne "Teraz Rocka", poświęcone w całości Pink Floyd, już w sprzedaży!

Nikt się nie spodziewał, że w lipcu 2005 roku grupa Pink Floyd znowu zagra w składzie z Rogerem Watersem . A jednak muzycy, od lat skłóceni, zakopali topór wojenny i spotkali się w londyńskim Hyde Parku na scenie podczas niezwykłej imprezy Live 8. Sukces ich występu sprawił zaś, że muzyka Pink Floyd znowu rozpaliła emocje tak wielkie jak w czasach, gdy ukazywały się albumy "The Dark Side Of The Moon", "Wish You Were Here" czy "The Wall". Także u nas, gdzie zespół zawsze miał rzesze fanów. Tym bardziej możemy się cieszyć, że panowie zaczęli w końcu dostrzegać Polskę. David Gilmour znalazł u nas przecież dwóch współpracowników, Zbigniewa Preisnera Leszka Możdżera , a także zdecydował się – w 2006 roku – zagrać wraz Rickiem Wrightem na wielkim koncercie w Stoczni Gdańskiej. A po dekadzie wystąpił u nas ponownie – na Placu Wolności we Wrocławiu. Roger Waters powierzył Januszowi Józefowiczowi wystawienie w 2006 w Poznaniu swojej opery "Ça ira". I wielokrotnie u nas koncertował, w tym trzykrotnie zaprezentował publiczności uwspółcześnioną wersję Pinkfloydowego spektaklu "The Wall". W Polsce pojawiał się też Nick Mason – w 2019 roku dał ze swoim zespołem "Saucerful Of Secrets" rewelacyjny koncert na warszawskim Torwarze.Każdy z tych koncertów był okazją, by przypomnieć sobie muzykę Pink Floyd , jednego z najsłynniejszych, najpopularniejszych i najbardziej wpływowych zespołów w historii muzyki, o którym można przeczytać w kolejnym już wydaniu specjalnym "Teraz Rocka".Wydanie Specjalne "Teraz Rocka" o Pink Floyd już od dziś możecie kupić na stronie internetowej TerazRock.com oraz w całej Polsce w punktach sprzedaży prasy.