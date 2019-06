Pisała scenariusz o Black Cat, teraz opowie o Hello Kitty

W marcu pisaliśmy o planach realizacji przez New Line Cinema kinowego filmu. Studio najwyraźniej uznaje projekt za priorytetowy, bo już znalazło odpowiednią scenarzystkę. Została nią Lindsey Beer , która swego czasu pracowała dla Sony nad fabułą komiksowego widowiska o Silver Sable i Black Cat.Kitty White wymyśliła w 1974 roku Japonka Yuko Shimizu. Kocica rasy bobtail szybko stała się globalnym fenomenem. Jej podobiznę można znaleźć na ubraniach, przyborach szkolnych, naklejkach, a nawet tosterach. W Korei Kitty ma nawet własny samochód. Zwierzątko okazało się do tego stopnia popularne, że zrealizowano kilka seriali animowanych i gier o jego przygodach. Marka Hello Kitty przyniosła do tej pory grubo ponad miliard dolarów dochodu.O fabule planowanego filmu na razie nic nie wiadomo.